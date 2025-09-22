Menu Rechercher
OM : Balerdi est fou de joie après l’exploit contre le PSG

Marseille 1-0 PSG

Leonardo Balerdi a célébré la victoire de l’OM face au PSG ce lundi soir, insistant sur l’investissement collectif et l’ambiance exceptionnelle du Vélodrome. Selon le défenseur argentin, cette victoire reflète le travail fourni par l’équipe tout au long de la semaine et le mérite des supporters présents. « C’est la folie. Les supporters le méritent et nous aussi, parce qu’on travaille toujours pour ça », a-t-il déclaré, soulignant la synergie entre joueurs et fans.

Balerdi a également mis en avant l’engagement de ses coéquipiers sur le terrain et la solidité de l’équipe pour contenir les assauts parisiens. « On est vraiment contents. On ne voulait pas les laisser jouer et je pense qu’on a bien travaillé. Le travail, ça paye », a-t-il ajouté, rappelant que la victoire repose sur une préparation rigoureuse et un collectif uni.

