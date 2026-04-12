Tottenham : Roberto De Zerbi s’est complètement troué pour sa grande première

Pour sa grande première sur le banc de Tottenham, Roberto De Zerbi a connu une entrée en matière aussi brutale qu’inquiétante avec cette défaite sèche et sans appel sur la pelouse de Sunderland (1-0). Appelé en urgence pour tenter de sauver un club londonien au bord de la catastrophe sportive, l’entraîneur italien, loin d’être habitué à jouer les pompiers de service en fin de saison, se retrouve immédiatement plongé dans une mission survie qui tourne déjà à la course contre-la-montre. L’ancien coach de l’OM ne dispose que de sept matchs seulement pour éviter une relégation qui semblait encore impensable il y a quelques semaines. Et De Zerbi n’a pas réussi à enrayer la spirale d’un Tottenham méconnaissable, désormais sans victoire depuis quatorze journées de Premier League et dangereusement enlisé dans la zone rouge. Sur la pelouse du Stadium of Light, les Spurs ont bien tenté d’esquisser quelques nouveaux principes, signes timides de la patte de leur nouvel entraîneur, mais ils ont surtout affiché leurs limites offensives et mentales, incapables de véritablement inquiéter un Sunderland opportuniste, qui a su profiter d’un tir dévié de Nordi Mukiele pour faire la différence. Avec la maladresse des attaquants, la blessure inquiétante de Cristian Romero et l’impression générale d’impuissance, Tottenham a encore laissé filer des points précieux dans une rencontre pourtant capitale. Désormais deux points seulement séparent le club de la zone de maintien, il ne reste que six rencontres de championnat et l’urgence est totale dans cette révolution espérée portée par le tacticien lombard.

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Et quelques secondes après le coup de sifflet final, les consultants de Sky Sport n’ont pas mâché leurs mots. «Normalement, quand un nouvel entraîneur arrive, on dit que c’est son premier match, mais il faut revoir cet argument. Il a fallu le revoir pour Igor Tudor et c’est la même chose pour Roberto De Zerbi, compte tenu de la situation dans laquelle ils se trouvent. Je n’arrive pas à y croire. Tottenham semble sur le point de descendre. Quand on regarde le calendrier, on se dit que c’est un bon match pour Tottenham. Mais en fait, c’est catastrophique. Croyez-vous que Tottenham va aller gagner contre les Wolves, derniers du championnat ? Aucune chance», a expliqué Jamie Carragher. L’ancien joueur des Spurs, Jamie O’Hara, a fustigé les joueurs des Spurs en prenant la défense de De Zerbi. «Cela résume parfaitement la saison des Spurs. Ils n’ont absolument rien fait, rien proposé. Des performances inexistantes sur tout le terrain. Conor Gallagher, catastrophique. Kolo Muani, catastrophique. Solanke, catastrophique. Richarlison, catastrophique. Encore une fois, c’est absolument catastrophique. Je n’arrive pas à croire à quel point cette équipe est mauvaise. De Zerbi est un bon entraîneur, mais il ne peut pas faire de miracles ; ce sont les joueurs qui doivent gagner pour lui. C’est loin d’être suffisant. La qualité sur le terrain est inexistante. Ces joueurs sont bien loin du niveau qu’ils s’estiment avoir en tant que footballeurs. Je ne vois rien dans cette équipe qui justifie son maintien en Premier League. Rien ne laisse penser qu’elle puisse s’y maintenir. Il manque de combativité, de qualité et de passion».

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De Zerbi veut toujours y croire

En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas pu cacher sa déception malgré une réelle fierté envoyée à ses joueurs. «Je pense que nous avons bien joué, mais pas suffisamment pour gagner. Nous ne méritions pas de perdre, mais nous devons l’accepter et passer à autre chose. Nous avons fait un bon match, mais nous souffrons en ce moment. Nous devons être plus forts car nous avons les qualités pour surmonter cette période difficile. Je n’ai rien à reprocher aux joueurs, parce qu’ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes, tant sur le plan de l’attitude que de l’esprit d’équipe. Nous pouvons certainement mieux jouer et vous pouvez vous sentir mieux. Nous devons travailler là-dessus. Mon rôle ne se limite pas au terrain, car ce sont de bons gars et je suis désolé pour eux. Je veux leur redonner confiance», a déclaré l’entraîneur italien. Tottenham n’a désormais remporté aucun de ses 14 derniers matchs de Premier League (5 nuls, 9 défaites), ce qui constitue sa deuxième plus longue série sans victoire en championnat de son histoire, derrière une série de 16 entre décembre 1934 et avril 1935. Les Spurs restent aussi l’une des deux seules équipes de Premier League cette saison, avec Wolverhampton, à n’avoir remporté aucun match après avoir été mené au score. Au total, les anciens pensionnaires de White Hart Lane ont été menés au score à 23 reprises pour 16 défaites et 7 nuls.

Dans la suite de sa prise de parole, le tacticien lombard a dévoilé un peu plus comment il comptait maintenir le moral de ses troupes, à l’approche d’un sprint final qui s’annonce décisif avec des chocs prévus face à Brighton, Wolverhampton, Leeds, Chelsea, Aston Villa et Everton. «Je peux être un grand frère, un père, ils n’ont pas besoin d’entraîneur. Ils n’ont pas besoin d’améliorer leur football. Ils peuvent mieux jouer et ils joueront mieux une fois que nous aurons atteint un niveau de confiance supérieur. Tactiquement, nous avons bien joué en première mi-temps, avec et sans le ballon. Nous n’avons pas la confiance nécessaire pour jouer un football exceptionnel, mais nous avons mis en pratique ce sur quoi nous avons travaillé cette semaine. Les joueurs peuvent mieux jouer s’ils ont confiance en eux. Je suis sûr que si nous parvenons à gagner un match, tout changera. Il faut aller de l’avant. Il faut être plus forts que ce moment. J’ai parlé aux joueurs il y a cinq minutes et je leur ai dit la même chose. On peut simplement travailler et faire ce que je pense. Je suis honnête et je vous donne mon avis : nous avons de grands joueurs qui traversent une mauvaise passe. J’ai 24 heures par jour, ce n’est pas un problème de temps. Je voudrais trouver le bon moyen de communiquer avec mes joueurs. Le problème, c’est l’aspect mental», a-t-il conclu. Le temps presse déjà pour De Zerbi et Tottenham. Les points s’échappent, la zone rouge est bien présente, la relégation se rapproche, et les Spurs n’ont plus vraiment le luxe d’attendre.