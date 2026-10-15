Bournemouth table déjà sur une vente à 100M€ pour le mercato hivernal

Bournemouth est devenu un spécialiste des ventes onéreuses ces dernières années. Rien que sur ces deux dernières saisons, on ne compte plus les réussites entre Antoine Semenyo (72 M€ à manchester City), Dominik Solanke (65 M€ à Tottenham), Ilya Zabarnyi (63 M€ au PSG) ou encore Deaj Huijsen (62 M€ au Real Madrid) et Milos Kerkez (46 M€ à Liverpool). Les prochains candidats au départ ne manquent pas dans l’effectif actuel avec Eli Junior Kroupi, Adrien Truffert et Alex Scott pour ne citer qu’eux.

La suite après cette publicité

Ce dernier pourrait même s’en aller dès cet hiver à en croire les dernières informations de Sky Sports. Déjà annoncé dans le viseur de Manchester United cet été, le milieu de terrain de 23 ans a refusé de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2028. Les Cherries seront donc à l’écoute d’offres lors du prochain mercato supérieures à 80 M£, soit plus de 95 M€. Le nouvel international anglais (2 sélections) est toujours suivi par MU, mais aussi Manchester City, Arsenal et Tottenham.