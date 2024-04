Le FC Barcelone a-t-il été désavantagé par l’arbitrage cette saison ?

Deuxième de Liga avec onze points de retard sur le Real Madrid, le FC Barcelone a vu ses chances de titre s’envoler définitivement, dimanche soir, sur la pelouse du Bernabéu. Battu sur le fil par son éternel rival (2-3) lors de la 32e journée de Liga, le club catalan a ainsi clôturé une semaine cauchemardesque après son élimination face au PSG dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des Champions. Une terrible déconvenue qui ne passe pas dans les rangs barcelonais, qui plus est après de nouvelles décisions arbitrales controversées. Ainsi, si le penalty accordé à Lucas Vazquez et transformé par Vinicius Junior a beaucoup fait parler, un autre fait de jeu a provoqué l’ire des Culers. Peu avant la demi-heure de jeu, Andriy Lunin repoussait un corner légèrement dévié de Raphinha sur sa ligne. Oui mais voilà, en l’absence de la Goal Line Technology, qui n’existe pas en Espagne, l’arbitrage vidéo n’a pas pu trancher et le but a finalement été refusé. Pour le plus grand malheur des Blaugranas.

Une énième polémique après le Clàsico…

«Je ne trouve pas de mots pour expliquer ce qui s’est passé sur la ligne de but. C’est une honte pour le football mondial. Ce monde (celui du football ndlr) investit beaucoup d’argent, mais pas pour ce qui est important. Les mots me manquent. Je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas d’argent pour mettre en œuvre la technologie dont disposent les autres ligues», pestait notamment Marc-André ter Stegen au micro de Movistar +. Une rage également perceptible dans le discours de Xavi, présent quelques instants plus tard en conférence de presse. «C’est une honte ! Hier, tu m’as posé des questions sur l’arbitre et j’ai dit que j’aurais aimé qu’il passe inaperçu et qu’il ait raison… Au final c’est ni l’un, ni l’autre ! Nous avons pour objectif de continuer à nous battre pour la deuxième place. Je suis fier de l’équipe. Avec le match que nous avons joué, la chose normale est de gagner, mais il y a des situations que nous ne pouvons pas contrôler. Nous avons mérité la victoire et maintenant nous devons penser au prochain match contre Valence», analysait le technicien espagnol.

Déjà hors de lui après le scénario vécu à Montjuïc en milieu de semaine face au Paris Saint-Germain, l’ancien milieu du Barça enchaîne ainsi les sorties fracassantes vis-à-vis du corps arbitral. Après cette nouvelle situation litigieuse qui aurait pu changer le cours du match de l’autre côté des Pyrénées, une interrogation se pose alors : le FC Barcelone est-il réellement désavantagé par l’arbitrage depuis le début de la saison ? Si chacun se fera son avis sur la question, force est de constater que plusieurs événements ont souvent tourné en défaveur des Culers. Dans cette optique, le Clàsico du match aller (perdu 1-2 par les coéquipiers de Robert Lewandowski) avait déjà suscité son lot de polémiques. En effet, le sort de cette rencontre aurait pu être bien différent si Gil Manzano avait accordé un penalty à Ronald Araujo après un contact avec Aurélien Tchouameni dans les arrêts de jeu de la première mi-temps alors que le score était de 1-0 à Montjuïc. Mundo Deportivo va même plus loin et indique que «le Barça aurait donc peut-être dû gagner ces deux Clasico au lieu de les perdre». Une éventualité qui aurait alors permis aux Culers de totaliser, à l’heure actuelle, 76 points et non 70 alors que les Merengues pointeraient, eux, à 75 unités, et non 81.

Le Barça se sent lésé

Plus que ces deux chocs perdus face au Real Madrid, la presse catalane pointe également d’autres rencontres où l’arbitrage a considérablement impacté le résultat final. Souvent lié aux polémiques concernant les Blaugranas, l’arbitre Soto Grado est, à ce titre, pointé du doigt. C’est d’ailleurs lui qui officiait lors de la première journée et du nul concédé par les hommes de Xavi à Getafe (0-0). Un match au cours duquel Araujo aurait pu bénéficier d’un pénalty mais le VAR en décidait finalement autrement, sanctionnant une main de Gavi au départ de l’action. «C’est une honte absolue», s’était lors déjà emporté le coach barcelonais. Une nouvelle fois présent au sifflet lors du match nul concédé par le FCB contre Grenade (2-2), Soto Grado avait par ailleurs refusé un but de Joao Félix dans le temps additionnel, sanctionnant une position de hors-jeu de Ferran Torres. «Avec qui Ferran interfère-t-il ?» s’était cette fois-ci indigné Xavi. En novembre dernier, la polémique revenait encore et toujours au Campo de fútbol de Vallecas. Tenu en échec par le Rayo (1-1), le Barça s’estimait lésé après deux actions litigieuses : une poussette de Lejeune sur Lewandowski et un autre contact plus clair entre Espino et Raphinha, finalement non sanctionné.

Souvent pointé du doigt pour un arbitrage prétendument à son avantage, le Real Madrid a, parallèlement, renforcé le sentiment d’injustice du côté de la Catalogne. Face à Almeria, les Merengues avaient ainsi renversé les débats (3-2) avant de se retrouver au coeur d’un énorme scandale. Le penalty litigieux accordé à Bellingham, l’égalisation contestable de Vinicius et le but du 3-1 refusé (justement) à Almeria s’étaient ainsi retrouvés au centre de tous les débats. De quoi également provoquer la colère de Joan Laporta, président des Culers. «Nous voyons des situations qui nous inquiètent beaucoup et si nous continuons ainsi, il nous sera très difficile d’atteindre nos objectifs. En tant que club, nous devons agir. Je suis un président qui ne se cache pas pour affronter les situations et je pense que je dois élever la voix dans ce cas parce que je vois une injustice et quand nous voyons cette injustice, nous la dénonçons et nous voulons que ceux qui ont la responsabilité de résoudre ce problème prennent des mesures et des décisions pour y remédier.»

Interrogé à ce sujet, Xavi avait lui aussi fait part de sa frustration. «Ce sera très difficile de gagner ce championnat. Je l’ai déjà dit à Getafe. J’ai vu des choses qui ne collaient pas. Je me souviens du penalty de Getafe, du penalty évident pour Raphinha à Vallecas et du but refusé de Joao Felix à Grenade. Nous aurions six points de plus à l’heure actuelle. Ce ne sont pas des excuses, ce sont des réalités. Je m’en tiendrai aux paroles de Garitano et du journaliste Alfredo Relaño. Nous aurions eu six points de plus si les choses étaient faites correctement cette saison… Mais on n’en parle pas. Nous ne pouvons rien faire d’autre que continuer à travailler». Amer et plus que jamais remonté envers l’arbitrage, le FC Barcelone peut, quoi qu’il en soit, tirer un trait sur le titre final. Relégués à onze points des Merengues à six journées de la fin, les partenaires de Jules Koundé devront désormais mettre côté cette immense frustration pour résister à Girona, troisième à seulement deux petites longueurs…