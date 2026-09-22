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Ligue 1

Monaco-Lens : la DTA confirme un pénalty oublié

Par Valentin Feuillette
1 min.
Paris Brunner @Maxppp
Monaco 2-1 Lens

La Direction technique de l’arbitrage (DTA) a confirmé qu’un penalty aurait dû être accordé à Lens lors de la rencontre face à Monaco. À la 18e minute, le ballon avait touché le bras de Sabidou Sané, placé dans une position qui augmentait artificiellement la surface couverte par son corps. Pour la DTA, l’international sénégalais avait ainsi pris le risque de toucher le ballon avec son bras et devait être sanctionné.

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La possible déviation préalable du ballon par la jambe d’Eric Dier ne change rien à l’analyse de la situation. La DTA rappelle que cette circonstance ne constitue pas une exception prévue par la loi 12 permettant d’annuler le caractère sanctionnable de la main. Selon l’analyse de la Direction de l’arbitrage, Lens aurait donc dû bénéficier d’un penalty sur cette action.

Pub. le - MAJ le
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