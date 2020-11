Le Brésil joue lui aussi avec les nerfs du PSG et convoque Neymar !

Alors qu’elle est censée débuter à 15h, la conférence de presse de Thomas Tuchel s’annonce animée. En effet, alors que le Paris Saint-Germain a choisi de prendre toutes les précautions possibles au sujet de Neymar et de Kylian Mbappé, les deux stars parisiennes feront bien le voyage avec leur sélections nationales respectives durant la trêve internationale. Didier Deschamps a bien convoqué Mbappé, tandis que le Brésil vient d’annoncer sur le site officiel de sa fédération (la CBF) que Neymar était bien convié pour les rencontres comptant pour les qualifications du Mondial 2022.

« La liste formulée par le sélectionneur compte 24 joueurs, puisque Neymar reste convoqué et sera à Teresópolis lundi prochain (9 novembre). Selon le médecin de l'équipe nationale brésilienne, Rodrigo Lasmar, on s'attend à ce que Neymar progresse bien dans sa convalescence et puisse participer au quatrième tour des éliminatoires, contre l'Uruguay, le 17, à Montevideo », indique le communiqué, suivi de propos signés Lasmar.

Le Brésil jure qu'il fera attention

« J'ai des contacts fréquents avec le médecin du PSG et nous connaissons la condition physique de Neymar depuis le jour de sa blessure en Ligue des Champions (sur la pelouse de l'Istanbul Basaksehir, ndlr). Nous pensons qu'avec une semaine de traitement intensif et grâce aux infrastructures du Centre d'Excellence de Granja Comary (fief de l'équipe nationale du Brésil, ndlr), nous avons la possibilité de récupérer pour le deuxième match. Nous suivrons de près son évolution. » Mais ce n’est pas tout.

Pour appuyer ce choix de conserver Neymar dans sa liste, le Brésil a également fait intervenir le coordinateur de la Seleção, Juninho Paulista. « Nous comprenons que, face à cette situation, nous devions être d’accord avec le PSG concernant la présence de Neymar dans l'effectif. Nous connaissons l'inquiétude du club avec la blessure, mais nous exprimons notre intention d'évaluer de près l'évolution du joueur. Le département médical et Tite ont été catégoriques en affirmant à Leonardo qu'ils ne risqueraient jamais la santé des athlètes qu'ils convoquent. » Suffisant pour calmer le PSG ? La réponse de Thomas Tuchel ne devrait pas tarder.