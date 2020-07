Pablo Longoria devrait devenir le head of football de l'OM

Ce n'est un secret pour personne, puisque l'Olympique de Marseille l'avait même annoncé de façon officielle. Jacques-Henri Eyraud est actuellement à la recherche d'un head of football pour son club, un rôle qui comprend celui de directeur sportif mais avec des responsabilités accrues. De nombreux noms sont sortis pour prendre cette place laissée vacante par Andoni Zubizarreta.

Olivier Pickeu était ainsi allé jusqu'à passer un entretien, alors que nous vous informions en exclusivité sur Foot Mercato que Frank McCourt avait contacté Pablo Longoria (33 ans), qui a été directeur technique de Valence pendant plusieurs années avant de quitter le club en septembre dernier, tout comme le DG Mateu Alemany et le coach Marcelino. Les trois hommes avaient été essentiels lors des deux belles saisons de Valence, terminant à la quatrième place à deux reprises et remportant la Coupe du Roi contre le Barça en 2019. Et selon le journaliste Hector Gomez, très bien renseigné sur l'actualité de la formation espagnole, il va bien devenir le nouveau directeur sportif - head of football en l'occurrence - de l'Olympique de Marseille.

El ex valencianista Pablo Longoria va a fichar como director deportivo del el @OM_Espanol pic.twitter.com/HFFNp01GDq — Héctor Gómez (@Generaldepie_) July 25, 2020

Reste maintenant à connaître les différents détails liés à son contrat et quelles seront exactement ses tâches dans l'organigramme du club phocéen. « On le recrute parce qu’il doit être le meilleur talent pour nous apporter son expertise et sa connaissance du football. On le jugera sur ça. On est ouvert à tous les profils. Le vrai critère, ce sera le talent et la compétence. Pas la couleur de peau ou l’origine », confiait encore le président olympien en juin. Et on dirait bien qu'il a trouvé son homme !