AC Milan : Ruben Amorim se rapproche grandement

Après une piteuse cinquième place en Serie A, l’AC Milan a limogé Massimiliano Allegri ainsi que toute sa direction sportive. Pour relancer le club, les dirigeants ont entamé des discussions avancées avec le Portugais Rúben Amorim, érigé en favori pour le poste d’entraîneur selon The Athletic, alors que Ralf Rangnick est pressenti pour chapeauter le secteur sportif.

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Libre depuis son éviction de Manchester United en début d’année, le technicien de 41 ans cherche à se relancer après un fiasco historique en Premier League. Arrivé fin 2024, ses tactiques ont fait couler les Red Devils à la 15e place du classement, provoquant son licenciement sur fond de désaccords internes avec sa hiérarchie avant que Michael Carrick ne fasse remonter les Mancuniens à la 3e place.