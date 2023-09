PSG : Luis Enrique se fait reprendre de volée à cause d’un joueur !

La suite après cette publicité

Luis Enrique est un homme qui ne tremble pas lorsqu’il s’agit de faire des choix. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne se laisse pas influencer et qu’il n’hésite pas à aller contre l’opinion populaire s’il estime que c’est la meilleure chose pour son équipe. Les supporters de la sélection espagnole et les journalistes ibériques ont pu le constater à de nombreuses reprises, tout comme les fans du PSG vont le faire lors des prochains mois.

Du côté de Paris, il y a un homme à qui l’arrivée de l’Asturien semble porter préjudice. C’est pourtant son compatriote et ancien joueur Fabian Ruiz. Le milieu de terrain formé au Betis n’a démarré qu’une seule des quatre rencontres du club de la capitale en Ligue 1. Ce qui ne l’empêche pas d’être important en sélection, et il est même un cadre pour le nouveau sélectionneur Luis de la Fuente. Ce qui fait beaucoup parler outre-Pyrénées.

Luis Enrique, rancunier ?

« Des prestations (en sélection, NDLR) qui donnent tort à Luis Enrique, parce que c’est difficile de comprendre le peu d’importance qu’il a dans son club », explique le média espagnol Relevo, dans un article qui encense clairement le milieu de terrain passé par Naples. Même son de cloche dans AS. « Ce n’est pas le supporter espagnol qui doit faire plus confiance à Fabian Ruiz, c’est Luis Enrique. C’est incompréhensible que l’Andalou chauffe le banc au PSG », peut-on lire dans le journal, qui évoque une brouille entre les deux hommes lors d’un stage de la sélection.

« Fabian Ruiz donne raison à Luis de la Fuente », explique de son côté Mundo Deportivo, soulignant les bonnes prestations du joueur depuis la prise de pouvoir du nouveau sélectionneur, à l’image de ce match face à la Géorgie ou de la finale de la Nations League contre les Croates. « Fabian, placardisé par Luis Enrique, principal dirigeant de Luis de la Fuente et invaincu avec l’Espagne », y va de son côté Marca. Peut-être faut-il rappeler à nos amis espagnols que la saison dernière, sans pour autant être mauvais, Fabian Ruiz n’avait pas non plus vraiment brillé du côté de la capitale française…