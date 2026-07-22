Newcastle a fixé le prix de départ de Bruno Guimaraes

Newcastle est en train de se faire une raison pour Bruno Guimaraes. Il ne veut pas perdre le Brésilien mais lui souhaite s’en aller vers un club en capacité de remporter des grands titres. Arsenal le piste et devrait prendre officiellement contact dans les prochains jours avec les Magpies. Le champion d’Angleterre est prêt à mettre 70 M€ pour l’attirer. Cette somme risque de ne pas satisfaire les Toons. Ils demanderont bien plus à leurs homologues anglais.

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Selon les informations de Sky Sports, Newcastle exigera 80 M£ pour se séparer du milieu de terrain, dont le contrat s’achève en 2028, soit environ 93 M€. De quoi refroidir les Gunners. Ils ne pensaient sans doute pas devoir aligner une telle somme mais elle s’explique facilement. Le marché des milieux de terrain explose littéralement cet été. Il n’y a qu’à voir les transferts de Sandro Tonali (115 M€), Elliot Anderson (135 M€) ou encore Morgan Rogers (138 M€). Le club du nord-est de l’Angleterre compte bien en profiter, malgré l’âge un peu plus avancé de l’ancien Lyonnais (28 ans).