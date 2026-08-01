Real Madrid : la presse espagnole est très inquiète pour Endrick

Endrick croyait enfin voir une porte s’ouvrir au Real Madrid. Le départ imminent de Gonzalo García vers Fulham semblait lui offrir une opportunité de devenir la doublure de Kylian Mbappé. José Mourinho avait une tout autre idée en tête. Souhaitant disposer d’un véritable avant-centre physique, dans un profil proche de celui d’Emmanuel Adebayor, il a obtenu ces dernières heures le recrutement de Carlos Espí, arrivé en provenance de Levante contre 25 M€. Tout a été bouclé en quelques heures et le jeune avant-centre espagnol est déjà convoqué face à la Fiorentina en amicale ce samedi.

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Forcément, ce nouveau concurrent rebat les cartes. Carlos Espí offre une alternative tactique qu’Endrick n’a pas, à commencer par la taille (1m94). Pour le jeune Brésilien, dont le se rapproche plus de Kylian Mbappé, le coup est rude à encaisser. Il a écourté exprès ses vacances pour revenir plus tôt à l’entraînement et montrer ses qualités à son nouvel entraîneur. Ce dernier veut le voir à l’œuvre d’ailleurs, il est lui aussi convoqué dans le groupe contre la Viola. Mais son avenir s’est d’un seul coup obscurci dans la capitale espagnole, où il n’a joué que 11 % du temps de jeu possible au cours de ses 18 premiers mois.

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Endrick pense à un prêt

Selon Onda Cero, les chances de voir l’attaquant brésilien rester au Real Madrid cette saison sont très faibles en raison de la forte concurrence offensive mise en place par José Mourinho. Le joueur aimerait rester, lui qui avait déjà fait l’objet d’un prêt de six mois à l’OL durant la seconde partie de saison l’an dernier, et se battre pour sa place. Seulement, il comprend également la réalité de sa situation. Il n’aura pas tant de minutes que cela et commence à douter de son avenir immédiat. D’après AS, la possibilité d’un nouveau prêt commence à devenir très sérieuse, comme pour Franco Mastantuono, avertit le média.

La voie d’un transfert définitif ou avec une option de rachat prioritaire est d’ores et déjà écartée par le Real Madrid. Les Merengues comptent toujours sur le Brésilien de 20 ans, sélectionné par Carlo Ancelotti à la Coupe du Monde. Sous contrat jusqu’en 2030, Endrick aura du temps de jeu durant les matchs amicaux de juillet, mais la réalité de septembre avec le retour des derniers internationaux s’annonce très différente. Marca confirme dans son édition du jour, il y a un vrai risque de retour à la case départ, c’est-à-dire une place sur le banc de touche. Il veut à tout prix éviter cela.