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Serie A

Serie A : l’AC Milan bute sur Sassuolo

Par Josué Cassé
1 min.
Gonçalo Ramos @Maxppp
Sassuolo 1-1 Milan

Sur la pelouse de Sassuolo, pour le compte de la 6e journée de Serie A, l’AC Milan n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Dominateurs lors du premier acte (8 frappes), les hommes de Ruben Amorim n’ont pas su faire la différence malgré le duo Pulisic-Ramos présent en pointe.

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Au retour des vestiaires, Rabiot a finalement ouvert le score (0-1, 63e) mais Odenthal égalisait cinq minutes plus tard (1-1, 68e). Dans les derniers instants, le tableau d’affichage n’évoluait plus malgré une pression milanaise. Avec ce résultat, l’AC Milan pointe à la 5e place. De son côté, Sassuolo est 10e.

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