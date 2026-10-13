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Ligue des Champions

PSG : Donnarumma a déjà chambré Dembélé

Par Maxime Barbaud - Valentin Feuillette
1 min.
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Présent en conférence de presse à la veille du choc face à Manchester City en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a évoqué avec le sourire ses retrouvailles avec Gianluigi Donnarumma. L’ancien gardien du PSG, désormais chez les Skyblues, a déjà lancé les hostilités avec son ancien coéquipier à l’occasion des rassemblements internationaux. De quoi donner le ton avant ce rendez-vous européen.

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« Oui, l’avant-match a été lancé avec les sélections. J’ai eu une occasion, mais il l’a arrêtée. Il m’a chambré derrière », a raconté l’attaquant parisien, qui n’a pas manqué de saluer les qualités de son ancien partenaire. « Donnarumma, c’est un top mondial, il a gagné l’Euro en étant sacré meilleur joueur. Avec Manchester City, ils ont très bien démarré en championnat. Ça va être un gros match». De bien belles retrouvailles sont à prévoir.

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