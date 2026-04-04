Arne Slot : « je voulais rester à quatre buts encaissés »

Liverpool a connu une après-midi désastreuse sur le terrain de l’Etihad Stadium, en 1/4 de finale de FA Cup face à Manchester City. Terrassés par les coéquipiers d’Erling Haaland (4-0), les ouailles d’Arne Slot ne sont pas rassurés avant d’affronter le Paris Saint-Germain, en 1/4 de finale aller de Ligue des Champions, mercredi soir. En conférence de presse, le technicien néerlandais a affirmé qu’il ne souhaitait absolument pas prendre plus de quatre buts face aux Cityzens, avant d’affronter les Champions d’Europe en titre.

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« Si on veut faire un bon match mercredi, une défaite 4-0 n’est déjà pas utile, mais une défaite encore plus grande serait un plus gros problème… J’ai essayé de nous remettre dans le match, de revenir à 4-1 ou 4-2, mais la principale chose à laquelle j’ai pensé, c’est de rester à quatre buts encaissés », a indiqué Slot, qui espérera prendre sa revanche sur le Paris SG, tombeur de son Liverpool la saison passée en 1/8 de finale de C1.