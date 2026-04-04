Menu Rechercher
Commenter 26
FA Cup

Arne Slot : « je voulais rester à quatre buts encaissés »

Par Kevin Massampu
1 min.
Arne Slot @Maxppp
Man City 4-0 Liverpool

Liverpool a connu une après-midi désastreuse sur le terrain de l’Etihad Stadium, en 1/4 de finale de FA Cup face à Manchester City. Terrassés par les coéquipiers d’Erling Haaland (4-0), les ouailles d’Arne Slot ne sont pas rassurés avant d’affronter le Paris Saint-Germain, en 1/4 de finale aller de Ligue des Champions, mercredi soir. En conférence de presse, le technicien néerlandais a affirmé qu’il ne souhaitait absolument pas prendre plus de quatre buts face aux Cityzens, avant d’affronter les Champions d’Europe en titre.

La suite après cette publicité

« Si on veut faire un bon match mercredi, une défaite 4-0 n’est déjà pas utile, mais une défaite encore plus grande serait un plus gros problème… J’ai essayé de nous remettre dans le match, de revenir à 4-1 ou 4-2, mais la principale chose à laquelle j’ai pensé, c’est de rester à quatre buts encaissés », a indiqué Slot, qui espérera prendre sa revanche sur le Paris SG, tombeur de son Liverpool la saison passée en 1/8 de finale de C1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

FA Cup
Liverpool
Arne Slot

En savoir plus sur

FA Cup The Emirates FA Cup
Liverpool Logo Liverpool FC
Arne Slot Arne Slot
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier