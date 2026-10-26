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Ligue 1

PSG : la joie de Godts après son premier but

Par Valentin Feuillette
1 min.
Mika Godts @Maxppp
PSG 2-0 Lyon
winamax
1 1.30 N 5.75 2 7.00 1er pari remboursé

Mika Godts a marqué des points lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à l’Olympique Lyonnais (2-0), ce lundi soir au Parc des Princes. Entré en jeu à la 57e minute, l’attaquant belge a d’abord délivré une passe décisive pour Senny Mayulu, avant de faire lui-même le break à la 84e minute. Une entrée particulièrement réussie pour le Parisien, récompensé de son travail à l’entraînement.

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« Je suis content, j’ai travaillé dur, je suis rentré et j’ai aidé l’équipe. Quentin a eu le ballon et j’ai eu de l’espace pour faire ce que je voulais. Je savais que je devais jouer vite, frapper et marquer », a expliqué Godts après la rencontre. Le Belge a également insisté sur sa détermination à gagner la confiance de son entraîneur. « Je suis calme, je suis là pour longtemps. Je travaille tous les jours, je travaille dur pour être prêt quand le coach m’appelle. La confiance est toujours là », a-t-il ajouté.

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