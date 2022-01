Andoni Zubizarreta surpris de voir Pablo Longoria président de l'OM

La suite après cette publicité

Ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille (de 2016 à 2020), Andoni Zubizarreta a vu Pablo Longoria lui succéder. Et puis ce dernier a profité de l’éviction de Jacques-Henri Eyraud pour accéder au trône de président de l’OM. Interrogé par Marca, « Zubi » a donné son avis sur l’ascension fulgurante de son compatriote.

« Pablo est arrivé dans des circonstances exceptionnelles. Il m'a appelé quand il est arrivé comme directeur sportif et je lui ai expliqué ce qu'on faisait là-bas. Mais je n'avais plus beaucoup de contacts. Mais oui c’est surprenant que Longoria soit devenu président parce qu'en France, à part le PSG, je pense qu'il n'y a pas de présidents qui ne sont pas français. C'est pourquoi j'ai été surpris. Mais il est venu en urgence et le club s'est calmé avec lui, ce qui est louable dans un club en difficulté comme l'OM », a-t-il indiqué.