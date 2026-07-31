Naples veut se débarrasser des infernaux Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku

Les Diables Rouges vont vivre l’enfer à Naples. En effet, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ne sont plus vraiment en odeur de sainteté chez les Partenopei. Pour Big Rom, cela fait un petit moment que ses relations avec son club se sont rafraîchies. Le point d’orgue a été atteint la saison dernière lorsque l’attaquant, forfait avec la Belgique, a refusé de retourner au Napoli pour poursuivre sa rééducation. Ce qui a été vécu comme une trahison par Antonio Conte, un entraîneur avec lequel il a collaboré à plusieurs reprises. Celle à Naples était visiblement celle de trop. Auteur de seulement 7 apparitions la saison dernière, (64 minutes jouées, 1 but), le Belge de 33 ans a quitté son club en pleine tempête pour participer à la Coupe du Monde avec son pays.

La suite après cette publicité

L’écurie présidée par Aurelio De Laurentiis espérait qu’il brillerait afin d’attirer des prétendants et faciliter sa vente. Si l’ancien buteur de MU a fait des choses intéressantes sur le peu de temps de jeu qu’il a eu, cela n’a pas réveillé des clubs. Il est donc attendu le 5 août à Naples, où il va découvrir son nouvel entraîneur Massimiliano Allegri. Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport indique que les Partenopei espèrent toujours se débarrasser du Belge dont le prix a été fixé entre 10 et 12 M€. Il faut dire qu’il ne lui reste qu’une année de contrat avec un gros salaire. Sauf que son agent a fait savoir aux Napolitains que son client n’a aucune intention de baisser son salaire. Un départ semble donc être la meilleure option pour Lukaku, qui estime toutefois qu’il peut toujours être un titulaire à Naples.

La suite après cette publicité

Naples espère se débarrasser du boulet Lukaku

Son représentant l’a confirmé il y a quelques jours. « Pourrait-il être remplaçant à Naples ? Évidemment non. C’est un joueur extraordinaire qui l’a prouvé, il fait partie des attaquants les plus prolifiques au monde. Nous pouvons difficilement accepter une telle situation. Bien sûr, il peut y avoir une hiérarchie au départ, mais c’est le terrain qui tranche. Romelu n’est pas du genre à rester là où il n’est pas désiré. Nous allons essayer de trouver une solution. Honnêtement, j’ai du mal à imaginer Romelu en numéro deux. Les propos de Manna (directeur sportif de Naples, ndlr) pourraient être motivés par des raisons financières. Le marché des transferts est complètement au point mort en ce moment.» Si son nom a été cité en Turquie, l’attaquant n’a pas vraiment beaucoup de candidats à ses pieds.

Véritable boulet pour Naples, le Belge n’est pas le seul à être dans le viseur de sa direction. Arrivé libre il y a un an en provenance de Manchester City, Kevin De Bruyne (35 ans), qui avait obtenu une prime à la signature de 10 M€, a des relations très tendues avec son club. Depuis plusieurs jours, la presse transalpine assure que son retour le 5 août devrait se faire dans une ambiance électrique. Le milieu au franc-parler n’a pas hésité à tacler publiquement Conte. « Suis-je content que Conte quitte Naples ? Pour moi, oui, il n’était pas nécessaire qu’il reste. Il a une vision du football très différente de la mienne, soyons francs. Je n’ai jamais vraiment pu jouer à mon poste.»

La suite après cette publicité

De Bruyne n’est pas assuré de rester

KDB avait ajouté : «je pense qu’il est important de discuter de notre style de jeu. Cette année, j’ai réalisé que c’était crucial pour moi. J’ai besoin de continuer à prendre du plaisir, et malheureusement, cela m’a un peu manqué. Il me reste encore un an de contrat, mais je souhaite en parler. L’année dernière, on a dit certaines choses : "On jouera d’une certaine manière, on fera ceci et cela", mais très peu de choses se sont concrétisées, et c’est décevant.» Giovanni Manna, le directeur sportif de Naples, lui a répondu : « De Bruyne a adhéré à ce projet la saison dernière et a signé un contrat de deux ans avec une option pour une prolongation. Il s’est blessé l’an dernier, mais tant qu’il jouait, il était précieux pour l’équipe. Je ne vois pas l’intérêt de répéter sans cesse "qu’est-ce qu’il décide ?" Honnêtement, je n’ai pas apprécié ses propos. Nous en reparlerons plus tard, mais il n’y a pas de problème.»

Sauf qu’il y a bien un problème. Interrogé sur la polémique KDB, Giovanni Di Lorenzo s’est rangé du côté du club. « Concernant De Bruyne, je partage en partie l’avis du directeur sportif : c’est à l’entraîneur de décider du style de jeu de l’équipe ; nous ne devons pas dépendre d’un seul joueur. » De son côté, Massimiliano Allegri a été questionné sur le Belge. « Techniquement, il est plutôt bon. Il arrivera et il sera motivé», a simplement répondu le coach italien qui ne semble pas dingue de son joueur selon La Gazzetta dello Sport. Le Belge va devoir le convaincre tout comme les supporters, qui ne sont pas tombés sous son charme l’an dernier lors d’une saison loin d’être mémorable (21 matches, 5 buts et 4 assists) et marquée par les blessures. Sous contrat jusqu’en 2027, De Bruyne ne revient pas en terrain conquis à Naples. Il pourrait d’ailleurs s’en aller et ne sera pas forcément retenu. Récemment, L’Equipe a indiqué que des intermédiaires lui cherchent une porte de sortie. L’Arabie saoudite est une option. La Turquie est aussi intéressée. Entre KDB et Big Rom, Naples a décidément des soucis avec ses Belges.