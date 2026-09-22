OM, Rothen : « j’espère que Longoria s’est bien rempli les poches »

La situation catastrophique de l’Olympique de Marseille n’est plus à présenter. Englué dans de graves difficultés financières, le club phocéen a passé son été à vendre ses meilleurs éléments sans pouvoir recruter un seul joueur, même en prêt. Sur le terrain, Bruno Genesio bricole avec les outils qu’il a à disposition, mais le nouvel entraîneur olympien connaît un début de saison marqué par une 17e place au classement de Ligue 1 et cinq défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Et pour Jérôme Rothen, l’un des principaux coupables est l’ex-président Pablo Longoria, parti aujourd’hui à River Plate.

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« Ce qu’on peut reprocher à McCourt, c’est qu’il a été vraiment bête… pour rester poli. Pendant autant d’années, il a été bête de confier les clés de son club à des gens qui l’ont tué, qui ont pris des risques, qui ont joué avec son argent. C’est le cas de Pablo Longoria et la preuve on ne l’entend plus. J’espère qu’il s’est bien rempli les poches parce que, mon Dieu, quand tu vois l’état de l’Olympique de Marseille aujourd’hui avec ces recrutements-là… », a-t-il déclaré au micro de RMC.