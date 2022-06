Fernando Santos laisse Ronaldo décider de son avenir

Cristiano Ronaldo, devrait, sauf retournement de situation, rester à Manchester United la saison prochaine et donc disputer la Ligue Europa. Et ce n'est pas son sélectionneur en équipe nationale, Fernando Santos, qui lui conseillera de quitter ou non les Red Devils, comme il le révélait en conférence de presse.

«Je l'ai dit à plusieurs reprises, Cristiano (Ronaldo) est le meilleur joueur du monde. Au sujet de sa décision de rester à Manchester United, c'est son choix. Je n'ai pas à dire si je pense que c'est bien ou mal. C'est une décision personnelle. Je dis seulement que peu de gens ont l'opportunité de jouer à Manchester United, l'un des plus grands clubs du monde. C'est ce que Cristiano a fait durant toutes ces années.»