L’OM recrute un attaquant

En attendant de connaître les prochains mouvements concernant l’équipe première sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille annonce avoir renforcé sa réserve. Les Olympiens viennent de recruter le jeune attaquant Jephthe Malanda. Agé de 18 ans, il a paraphé un contrat de trois an.

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𝗝𝗲𝗽𝗵𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗹𝗮𝗻𝗱𝗮 rejoint l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️



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«L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer la signature de l’attaquant, Jephthe Malanda. Notre équipe Pro 2 enregistre l’arrivée d’un renfort pour le secteur offensif. En effet, l’attaquant Jephthe Malanda a signé un contrat de trois ans avec l’Olympique de Marseille. Âgé de 18 ans, cet attaquant est né à Évry-Courcouronnes le 8 mai 2008. Il a intégré le centre de formation du LOSC où il a évolué en U17, U19 et National 3», indique le club phocéen.