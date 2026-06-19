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L’OM recrute un attaquant

Par Matthieu Margueritte
1 min.
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En attendant de connaître les prochains mouvements concernant l’équipe première sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille annonce avoir renforcé sa réserve. Les Olympiens viennent de recruter le jeune attaquant Jephthe Malanda. Agé de 18 ans, il a paraphé un contrat de trois an.

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«L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer la signature de l’attaquant, Jephthe Malanda. Notre équipe Pro 2 enregistre l’arrivée d’un renfort pour le secteur offensif. En effet, l’attaquant Jephthe Malanda a signé un contrat de trois ans avec l’Olympique de Marseille. Âgé de 18 ans, cet attaquant est né à Évry-Courcouronnes le 8 mai 2008. Il a intégré le centre de formation du LOSC où il a évolué en U17, U19 et National 3», indique le club phocéen.

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