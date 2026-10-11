OM : ça a chauffé entre Geoffrey Kondogbia et un supporter

Tout n’a pas été simple pour l’Olympique de Marseille à Troyes, mais les Olympiens sont repartis du Stade de l’Aube avec les trois points de la victoire, ce dimanche soir en Ligue 1 (0-2). De retour de blessure, Geoffrey Kondogbia est entré en jeu à la 87e minute, à la place d’Angel Gomes. Le milieu de terrain de 33 ans n’avait plus joué depuis le 30 août dernier et la défaite contre l’AS Monaco. Néanmoins, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a connu un après-match mouvementé. En effet, il a été pris à partie par un groupe de supporters après le coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

🚨 Ça a chauffé entre un supporter de l’OM et Geoffrey Kondogbia… 📽️ @onvaaustade sur Tiktok #TeamOM #ESTACOM https://t.co/RTDt5ZFwJ7 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) October 11, 2026

Sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux, plusieurs hommes prennent à partie Kondogbia, indiquant notamment que le Marseillais « n’est pas bon ». Ce à quoi Kondogbia leur a répondu « respecte mon grand ». Un échange extrêmement tendu, sans doute le petit point noir de cette soirée qui aura permis à l’OM de renouer avec la victoire, après cinq défaites consécutives.