Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

OM : ça a chauffé entre Geoffrey Kondogbia et un supporter

Par Kevin Massampu
1 min.
Geoffrey Kondogbia en action avec l'OM. @Maxppp
Troyes 0-2 Marseille

Tout n’a pas été simple pour l’Olympique de Marseille à Troyes, mais les Olympiens sont repartis du Stade de l’Aube avec les trois points de la victoire, ce dimanche soir en Ligue 1 (0-2). De retour de blessure, Geoffrey Kondogbia est entré en jeu à la 87e minute, à la place d’Angel Gomes. Le milieu de terrain de 33 ans n’avait plus joué depuis le 30 août dernier et la défaite contre l’AS Monaco. Néanmoins, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a connu un après-match mouvementé. En effet, il a été pris à partie par un groupe de supporters après le coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

Sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux, plusieurs hommes prennent à partie Kondogbia, indiquant notamment que le Marseillais « n’est pas bon ». Ce à quoi Kondogbia leur a répondu « respecte mon grand ». Un échange extrêmement tendu, sans doute le petit point noir de cette soirée qui aura permis à l’OM de renouer avec la victoire, après cinq défaites consécutives.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Geoffrey Kondogbia

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier