Manchester City : la belle initiative d'Ilkay Gündogan

Opposé au Borussia Dortmund en quarts de finale de Ligue des Champions, Manchester City a décroché son billet pour les demi-finales en s'imposant 4-2 sur l'ensemble des deux matches. Dans cette double confrontation, Ilkay Gündogan a encore été important avec une passe décisive à l'aller. Et après la qualification en poche, le joueur de 30 ans a décidé de faire un beau geste.

La suite après cette publicité

Comme il l'explique sur son compte Twitter, l'ancien élément du BvB a mis son maillot porté à l'Etihad Stadium contre son ancienne équipe, et signé, aux enchères. Le but ? Récolter de l'argent pour venir en aide à la jeune Dilara, atteinte d'une maladie grave et qui va devoir se faire opérer. Les enchères vont durer une semaine.

Bid now on my signed (ripped) matchworn shirt, that I wore in the first leg of our @ChampionsLeague quarter-finals against @BVB! Proceeds go to 8-year-old Dilara who is fighting against a very rare disease - let's make her live-saving surgery possible! 🙏🏼 https://t.co/t54tUioKag pic.twitter.com/9eubMd0VSy