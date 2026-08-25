Michele Di Gregorio quitte la Juventus pour Bournemouth

L’AFC Bournemouth a officialisé l’arrivée de Michele Di Gregorio en provenance de la Juventus. Le gardien italien de 29 ans rejoint les Cherries sous la forme d’un prêt d’une saison et va ainsi découvrir la Premier League, lui qui avait été ciblé un temps par l’OM. Formé à l’Inter Milan, il s’était surtout révélé à Monza, participant à la première montée du club en Serie A avant de s’imposer parmi les références à son poste en Italie.

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Ciao Michele 👋🇮🇹



We're delighted to sign Michele Di Gregorio on loan from Juventus 🤝 pic.twitter.com/fE1QcKblcs — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 25, 2026

«L’AFC Bournemouth est ravi d’annoncer la signature de Michele Di Gregorio, prêté pour une saison par la Juventus. Le gardien de but de 29 ans rejoint les Cherries après s’être imposé comme l’un des gardiens de but les plus réputés de Serie A, apportant une expérience significative au plus haut niveau du football italien et européen à la côte sud», ont indiqué les Cherries.