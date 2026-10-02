France : Zidane touché par son accueil

Une ovation énorme dont l’écho pouvait s’entendre à des kilomètres à la ronde. À l’annonce de son nom par le speaker du Stade de France, c’est tout le public qui a hurlé « Zidane ». Comme on pouvait s’y attendre, l’accueil a été particulièrement chaleureux pour le sélectionneur national.

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Et Zizou a visiblement apprécié. « Oui, ça me touche. On aurait aimé donner la victoire à tout un stade, tout un peuple. Mais ça ne l’a pas fait ce soir. On va se reposer et préparer notre 4e match et essayer de le gagner », a-t-il réagi sur TF1, alors qu’il retrouvera la Belgique dans la même enceinte.