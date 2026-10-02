Menu Rechercher
Commenter
UEFA Nations League

France : Zidane touché par son accueil

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Zinedine Zidane @Maxppp
France 1-1 Italie

Une ovation énorme dont l’écho pouvait s’entendre à des kilomètres à la ronde. À l’annonce de son nom par le speaker du Stade de France, c’est tout le public qui a hurlé « Zidane ». Comme on pouvait s’y attendre, l’accueil a été particulièrement chaleureux pour le sélectionneur national.

La suite après cette publicité

Et Zizou a visiblement apprécié. « Oui, ça me touche. On aurait aimé donner la victoire à tout un stade, tout un peuple. Mais ça ne l’a pas fait ce soir. On va se reposer et préparer notre 4e match et essayer de le gagner », a-t-il réagi sur TF1, alors qu’il retrouvera la Belgique dans la même enceinte.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
France
Zinédine Zidane

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
France Flag France
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier