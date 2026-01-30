Barça : une star africaine a été recalée

Le FC Barcelone va recruter un grand attaquant cet été. Le club catalan va effectivement tourner la page Lewandowski, dont le contrat expire en juin, et se cherche une nouvelle référence offensive. Plusieurs noms, et pas des moindres, sont sortis, comme ceux de Julian Alvarez (Atlético), Dusan Vlahovic (Juventus) ou Serhou Guirassy (BVB) entre autres.

Karl Etta Eyong (22 ans), le buteur camerounais de Levante, avait aussi rempli de nombreuses pages dans les médias catalans ces derniers mois. L’attaquant du club de Valence avait été présenté comme une piste très sérieuse pour le Barça, mais finalement, les Catalans l’ont enlevé de leur liste comme l’indique Sport. Les dirigeants barcelonais ciblent ainsi un profil de joueur plus confirmé au meilleur niveau, et non un pari pour l’avenir.