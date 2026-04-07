Liverpool et l’Angleterre ont déjà peur de l’humiliation face au PSG

« Le PSG nous attend et ce sera encore une fois très difficile. Si nous voulons réussir cette saison, nous devons essayer de faire quelque chose de spécial lors des trois prochains matches.» Samedi, après la défaite 4 à 0 face à Manchester City en FA Cup, Arne Slot a été très clair sur la marche à suivre pour ses troupes. Un sentiment partagé par Virgil van Dijk, qui craint particulièrement son prochain adversaire, à savoir le Paris Saint-Germain. « On pourrait dire que c’est bien qu’il y ait des matchs à venir, mais la réalité est qu’un PSG très affamé et très fort nous attend.» Les Franciliens, qui ont les crocs, comptent bien faire un festin avec Liverpool, qui a tout d’une bête blessée. Des coulisses du club, où l’avenir de plusieurs joueurs et du coach sont incertains, aux tribunes, où le syndicat des supporters proteste contre la hausse des prix des billets, en passant par le terrain, où ça va très mal, rien ne va au sein du club de la Mersey.

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Après la débâcle face aux Skyblues, les coéquipiers de Mohamed Salah sont dos au mur, puisqu’ils ne jouent plus que la Ligue des Champions cette saison. Ils ont d’ailleurs tenté de se remobiliser après leur 15e défaite de la saison et le choc à venir à Paris comme l’explique The Sun. «Les joueurs de Liverpool ont tenu une réunion d’urgence après la déroute 4-0 subie samedi en FA Cup face à Manchester City, alors que la pression s’intensifiait sur leur entraîneur, Arne Slot. La situation pourrait empirer avant de s’améliorer pour les Reds, avec un déplacement périlleux chez les champions d’Europe, le Paris Saint-Germain, qui se profile mercredi.» Les médias anglais ne sont pas vraiment rassurés avant de croiser le fer avec les champions de France et d’Europe, qui affichent une meilleure forme au moment clé de la saison 2025-26. Tout cela terrifie le Liverpool Echo, sous la plume du journaliste John Aldridge.

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Paris fait très peur

«On devrait avoir hâte d’affronter le PSG, mais les performances de Liverpool me font redouter ce match. Après l’après-midi cauchemardesque à l’Etihad samedi, Liverpool pourrait bien tomber face au Paris Saint-Germain mercredi soir. Un quart de finale de Ligue des Champions à Paris est un match que les supporters attendent avec impatience. C’est le genre d’événement auquel on pense lorsqu’on évoque les grandes soirées de la Coupe d’Europe. Mais je dois avouer que je comprends une certaine appréhension chez ceux qui se rendront au Parc des Princes cette semaine. Le PSG, champion d’Europe en titre, est actuellement plus fort que City, ce qui n’augure rien de bon pour Arne Slot et ses joueurs. J’irai même plus loin : j’appréhende le match contre le PSG, tant Liverpool a été faible à City. Une défaite 4-0 durant laquelle ils n’ont opposé aucune résistance. J’ai vu quelque chose d’inédit de la part de Liverpool à Man City – Arne Slot doit fixer des limites. Le PSG est une équipe redoutable, rapide et technique dans les 30 derniers mètres. »

Le LE a ajouté ensuite : «tous les observateurs neutres prévoient une victoire facile à domicile, ce que je comprends. Liverpool doit trouver le moyen de tirer profit de son statut d’outsider. S’ils parviennent à rester dans la course, ils auront encore une chance de faire du match retour une soirée mémorable en Ligue des Champions pour le club. Mais soyons réalistes, les joueurs ont montré des difficultés à gérer l’adversité, ce qui est inhabituel pour ce club. Certes, à 0-0, Liverpool est capable de belles choses et a assurément les moyens de faire mal au PSG, mais il faut que des joueurs de renom se révèlent. Liverpool manque cruellement d’effectif actuellement et on ne peut pas invoquer que les blessures. Le retour d’Alexander Isak serait un atout considérable, mais à part lui, qui d’autre est blessé ? Le jeune Giovanni Leoni ne serait de toute façon qu’une doublure en défense centrale. L’absence de Conor Bradley s’est fait sentir, et Wataru Endo se démène sans relâche, n’hésitant pas à tacler, mais Liverpool ne dispose pas d’une longue liste de blessés actuellement. C’est pourquoi le manque de profondeur de banc dont dispose Slot est si frappant.»

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Liverpool craint le pire

Au-delà de la profondeur de banc, le niveau affiché par certains cadres fait tiquer la presse anglaise, qui attend bien mieux de leur part. Surtout quand on a investi plus de 500 M€ lors du mercato d’été. Les attitudes font beaucoup parler, notamment celle de Van Dijk, dont la sortie médiatique n’a pas été du goût de tout le monde. Après l’élimination face à City, il a déclaré : « évidemment, on sort des vestiaires (après la mi-temps) avec la bonne intention de marquer, de faire 2-1 et de changer le cours du match, mais c’est le contraire qui s’est produit et revenir d’un retard de 3-0 est évidemment très difficile. Mais il ne faut pas non plus abandonner, et c’est peut-être ce qui s’est passé à un moment donné. C’est mentalement très difficile en ce moment, je dois dire.» Ancien joueur de la maison, Steven Gerrard n’a pas du tout aimé ces déclarations.

«Ils ont eu des occasions qu’ils n’ont pas su concrétiser. On sait tous qu’il faut saisir ses chances dans les grands matchs. City a été exceptionnel, mais la façon dont Liverpool s’est effondré est inquiétante et préoccupante. Mais ce qui est encore plus alarmant, c’est ce que disent les joueurs après le match : ils disent qu’il n’y a pas eu de combativité, qu’ils ont abandonné. Au Liverpool Football Club, cela ne peut se produire ni sur le terrain ni en dehors. Ce sont des temps inquiétants, vraiment inquiétants. J’ai eu la chance de jouer pour Liverpool pendant tant d’années et le plus important a toujours été l’esprit d’équipe.» Il faudra faire preuve de combativité pour faire tomber le PSG en C1. Une rencontre durant laquelle les Reds et leur coach joueront très gros à écouter la BBC.

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Les Reds jouent leur saison

«Slot conserve peut-être pour l’instant le soutien de ses supérieurs à Liverpool, mais leur déroute à l’Etihad signifie que la pression s’est encore accrue avant le quart de finale aller de la Ligue des Champions, un match capital, contre le Paris Saint-Germain mercredi. La manière dont s’est déroulée la défaite à City n’inspire guère confiance quant à leur capacité à éviter un résultat similaire face aux champions d’Europe, qui ont si impitoyablement mis Chelsea en pièces au tour précédent.» Même son de cloche pour le Liverpool Echo. «Liverpool affronte cette semaine le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des Champions, la même équipe qui l’avait éliminée de la compétition la saison dernière. Autrement, le club pourra se concentrer sur la lutte pour la qualification en Ligue des champions, alors qu’il ne reste que sept matches à disputer en Premier League.»

Le coach de Liverpool pourrait donc procéder à plusieurs changements contre Paris selon le média anglais. Si Giorgi Mamardashvili restera dans les cages en l’absence d’Alisson Becker, Jeremie Frimpong pourrait retrouver le poste de latéral droit, même si Joe Gomez a ses chances de débuter. Dans l’axe, la confiance en Ibrahima Konaté et Virgil van Dijk n’est pas totale. Des surprises sont possibles selon le LE. Si Milos Kerkez débutera comme latéral gauche, Alexis Mac Allister retrouvera le onze après avoir été laissé au repos contre City. Il sera accompagné par Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai et Florian Wirtz. Mo Salah et Hugo Ekitike sont aussi pressentis dans le onze de départ. Cody Gakpo est aussi une option à la place du Français, si jamais Slot mise finalement sur une attaque à 3. Plusieurs incertitudes demeurent dans l’esprit de Slot, qui sait que la saison des Reds va se jouer dès demain soir au Parc des Princes.

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