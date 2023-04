FC Barcelone : les dessous de la première réunion entre Joan Laporta et le clan Messi

La suite après cette publicité

C’est un feuilleton qui ne devrait pas encore connaître son dénouement. Conspué au Paris Saint-Germain après des prestations en demi-teinte conjuguées à des échecs à répétition en Ligue des Champions depuis son arrivée à l’été 2021, Lionel Messi, sous contrat avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin prochain, a encore quelques mois pour prendre une décision importante pour son avenir : prolongation au PSG, retour au FC Barcelone ou même exil en Arabie saoudite ou en MLS ? Les options ne manquent pas pour la suite de la carrière l’attaquant argentin.

Néanmoins, la presse espagnole assure que le principal intéressé semble privilégier une prolongation de son séjour en Europe pour continuer à performer au haut niveau, notamment pour la prochaine Copa America, prévue en juin et juillet 2024 aux Etats-Unis. Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur notre site, le clan de La Pulga se voit déjà revenir dans son club formateur, le Barça, dont il a déjà défendu les couleurs à 778 reprises entre 2004 et 2021 (678 buts, 303 passes décisives, 35 trophées). Un retour que prépare déjà le club présidé par Joan Laporta…

À lire

PSG : le clan Messi se voit déjà revenir au Barça !

Laporta a rencontré Jorge Messi

En effet, selon les dernières indiscrétions de Marca, le président du FC Barcelone a rencontré le père et agent de l’international argentin (174 sélections, 102 buts), Jorge Messi, et ce avant les vacances de Pâques. Le média espagnol ajoute que le rendez-vous aurait duré une demi-heure pour discuter de l’hommage que souhaiterait accorder le FCB au septuple Ballon d’or s’il vient à quitter le Vieux Continent. Pour le moment, aucune offre n’a été transmise par le club, qui n’aurait pas encore évoqué le possible retour de LM10 au Camp Nou, toujours selon la publication outre-Pyrénées.

La suite après cette publicité

Néanmoins, de son côté, la direction barcelonaise, guidée par Mateu Alemany, tente déjà de préparer le terrain pour le retour du numéro 30 parisien, puisqu’elle a prévu une rencontre avec des dirigeants de la Ligue espagnole afin de présenter un plan de viabilité et discuter de la possibilité de revoir l’Argentin de 35 ans revêtir la tunique blaugrana, et ce dans les règles du fair-play financier. Une stratégie compliquée si l’actuel leader de Liga ne libère pas de la masse salariale pour pouvoir enregistrer le contrat du natif de Rosario. Au Barça, donc, de trouver la solution pour célébrer sa légende une dernière fois…