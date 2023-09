OL : le trio Vulliez-Bréchet-Anderson assure l’intérim

C’était dans l’air du temps, c’est à présent officiel. Laurent Blanc n’est plus le coach de l’OL. Le club vient d’officialiser la nouvelle ce lundi. En attendant de nommer son nouveau coach qui pourrait être Gennaro Gattuso comme révélé dimanche sur notre site en exclusivité, les pensionnaires du Groupama Stadium ont nommé un trio qui assurera l’intérim.

La suite après cette publicité

«En attendant de définir une nouvelle organisation technique, aux aspirations élevées, l’Olympique Lyonnais annonce avoir pris la décision de confier, temporairement, la responsabilité du groupe professionnel à Jean-François Vulliez, actuellement entraîneur adjoint de l’équipe première et ancien directeur de l’Academy, et Jérémie Bréchet, ancien Champion de France avec l’OL et entraîneur des U19, qui possèdent une connaissance approfondie de l’effectif, du club ainsi que de ses valeurs. Durant cette phase de transition et afin de les accompagner au mieux dans leurs fonctions, l’Olympique Lyonnais a également fait appel à Sonny Anderson, actuellement conseiller d’OL Groupe, qui a accepté de s’engager totalement et quotidiennement en soutien du staff, depuis le bord du terrain, pour apporter son expertise, son expérience du très haut niveau et incarner les valeurs fondamentales du club auprès de l’ensemble du groupe professionnel. A présent et en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur principal, John Textor et la direction de l’Olympique Lyonnais demeurent profondément convaincus de l’engagement total des joueurs et du staff pour faire preuve d’une grande détermination et d’un fort sens des responsabilités, au moment de débuter, dès le dimanche 17 septembre prochain contre le Havre au Groupama Stadium, une série de matchs déterminants pour la suite de la saison.» Dans ce contexte particulier, les Gones doivent préparer la réception du HAC dimanche soir.