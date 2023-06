Manchester United veut joueur un très mauvais tour à l’un de ses cadres

La suite après cette publicité

Alors que le mercato commence à se débrider complètement dans toute l’Europe, l’Arabie saoudite mais aussi l’Angleterre continuent d’être l’un des deux principaux épicentres qui regroupent les plus gros transferts du moment. Si le dossier Harry Kane est en passe d’être finalisé entre Tottenham et le Bayern Munich, alors qu’un accord aurait été trouvé entre les deux clubs selon la presse allemande, le feuilleton Manchester United et David de Gea n’est, lui, pas encore totalement terminé malgré son titre honorifique de Golden Glove de la saison en Premier League.

En effet, si le portier espagnol, dont le contrat expire le 30 juin prochain, avait accepté dans un premier temps une réduction drastique de son salaire actuel pour prolonger son aventure en Angleterre, le club mancunien n’a, de son côté, pas encore signé ce nouveau contrat entre les deux parties. D’après nos confrères de The Athletic, les dirigeants des Red Devils auraient même soumis une nouvelle proposition au joueur de 32 ans, dont le contrat expire le 30 juin, avec un salaire encore plus bas à la clé. Même si cette dernière n’a pas encore été acceptée par le gardien, les discussions entre les deux parties sont en cours.

