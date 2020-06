FC Nantes : Moses Simon rêve de Premier League

Moses Simon ne sait toujours pas s'il évoluera la saison prochaine pour le FC Nantes ou Levante, club par lequel il est prêté. Les Canaris veulent lever l'option d'achat de l'ailier (9 buts et 8 passes décisives en 29 matches TTC), élu meilleur joueur du club par les supporters sur l'exercice 2019/2020. L'intéressé se sent bien dans l'ouest de la France et aimerait y rester. Cependant, il ne refuserait pas un transfert en Premier League dans le futur.

Lors d'un entretien pour Tribalfootball, le Nigérian a avoué que jouer dans le championnat anglais est son rêve. « J'ai une forte envie de jouer en Premier League. C'est mon rêve, mais les choses se passent dans le football et je crois que tout est pour mon bien. Quand c'est le moment, c'est le moment. Je crois au destin. C'est le rêve de la plupart des footballeurs de jouer en Premier League. C'est la ligue la plus suivie au monde », a-t-il déclaré. Cela avait failli se faire avec Brighton dans le passé. Un faux espoir avant peut-être la consécration.