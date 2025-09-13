PSG : Luis Enrique présent à l’entraînement avec une attelle

Après sa chute à vélo qui lui avait valu une opération de la clavicule pendant la trêve internationale, on se demandait si Luis Enrique allait pouvoir tenir sa place sur le banc du PSG ce week-end face à Lens. A priori, la réponse est oui.

Ce samedi, l’Asturien était bien présent à l’entraînement de son club, mais avec une attelle au bras. Il devrait se présenter en conférence de presse aux alentours de 13h00, et donner de ses nouvelles après cette mésaventure. Les Parisiens auront l’occasion d’enchaîner un quatrième succès en autant de rencontres de Ligue 1 demain au Parc des Princes (17h15), face aux hommes de Pierre Sage.