Marcel Tisserand rebondit en Turquie

Défenseur central congolais qui évoluait depuis deux saisons au VfL Wolfsbourg, Marcel Tisserand (27 ans) va changer d'air. Le joueur formé à Monaco et passé par Lens et Toulouse s'était bien adapté au football allemand avec 69 matches de Bundesliga au compteur en trois ans pour 2 buts et 4 passes décisives.

Alors qu'il était sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Loups, il est parti pour Fenerbahçe. «Le VfL Wolfsburg et Marcel Tisserand se séparent. Le Congolais de 27 ans déménage en Turquie pour rejoindre le club 19 fois champion de Turquie Fenerbahçe. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les modalités de transfert» peut-on lire dans un communiqué du club allemand.