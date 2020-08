Amical : Brighton tient tête à Chelsea, Timo Werner buteur

Ce samedi après-midi, Chelsea se déplaçait à l'Amex Stadium pour y affronter Brighton en amical. L'occasion pour Frank Lampard de titulariser deux de ses nouvelles recrues, Hakim Ziyech et Timo Werner. A noter que pour cette rencontre, N'Golo Kanté portait le brassard de capitaine chez les Blues.

Si le club londonien ne l'a pas emporté (1-1), Timo Werner s'est déjà particulièrement distingué puisque l'attaquant allemand n'a eu besoin que de quatre minutes pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Très prometteur donc pour Lampard et ses troupes qui viseront clairement le titre la saison prochaine en Premier League.

Our early goal, courtesy of @TimoWerner, was cancelled out by a late Brighton penalty, so it ends in a draw. 🤝



An important run-out for a lot of the boys! 💪 pic.twitter.com/sNEMoXkkqo