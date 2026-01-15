La réponse fracassante du président de Guingamp à Gérard Lopez

«Ouvrir sa gueule quand on ne prend pas de risques, c’est hyper facile (…) Ce monsieur, il a mis combien d’argent dans le foot français ? Rien. Il en a retenu, il est payé tous les mois. Moi, j’en ai mis, donc je n’ai pas de leçons à recevoir de quelqu’un qui se fait payer tous les mois pour après parler sur un sujet comme ça». Voici ce que déclarait Gérard Lopez au président de Guingamp, Frédéric Legrand, dans un entretien où le propriétaire des Girondins de Bordeaux a voulu régler ses comptes. Un tacle qui n’a cependant pas laissé l’intéressé de marbre.

La suite après cette publicité

Contacté par L’Equipe et alors que Bordeaux doit encore de l’argent à Guingamp, le boss de l’EAG est sorti de ses gonds. «Je n’ai aucune leçon à recevoir de ce monsieur. Moi je suis là, clairement, pour défendre les intérêts de mon club. Je suis à l’En-Avant depuis 41 ans dont 25 comme bénévole. Donc la valeur de l’argent, moi je la connais. Les investissements de M. Lopez, ce n’est pas mon problème, mais il y a une règle de base dans le business, c’est quand on fait des achats, on paye ses fournisseurs. Et donc ce monsieur, il doit 3,6 millions d’euros à trois clubs français aujourd’hui. Bordeaux nous doit 400 000 euros qui représentent la dernière des trois échéances convenues lors du transfert. Quand on doit de l’argent à quelqu’un, on paie. Sinon, on ne la ramène pas. C’était le seul président à l’époque en Ligue 2 qui ne parlait à personne. Même quand on allait dans son stade, tout juste il nous saluait en début de match et il repartait après». Ambiance…