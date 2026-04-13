L2 : Troyes chute à Rodez !

Un choc pour finir la 30e journée. Rodez, invaincu depuis le 7 novembre dernier, accueillait Troyes, le leader de la Ligue 2, mis sous pression par la victoire de l’AS Saint-Etienne. L’ESTAC a eu la bonne idée d’ouvrir le score dès la 3e minute de jeu, par l’intermédiaire du milieu de terrain Martin Adeline (passé par Rodez en prêt en 2023) et auteur de son 3e but sur les 3 dernières rencontres, à chaque fois en tout début de partie. Rodez réagissait assez vite mais tombait sur un bon Konaté dans les cages adverses.

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Au retour des vestiaires, Konaté était encore sollicité à plusieurs reprises, tant les Ruthénois mettaient la pression. Et ils étaient récompensés de leurs efforts avec un but de Saka, Mathis de son prénom, le premier de sa saison (1-1, 54e). Puis c’est Arconte qui faisait exploser le stade Paul Lignon en inscrivant le but du 2-1 (73e) ! Rodez a donc créé l’exploit en s’imposant à domicile face au leader, ce qui lui permet de consolider sa 6e place au classement et de rêver à une folle fin de saison. Troyes, de son côté, est à portée de tir de ses poursuivants…