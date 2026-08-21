Le choix fort de Toni Kroos pour le Ballon d’Or

Toni Kroos a fait son choix pour le Ballon d’Or 2026 : l’ancien milieu du Real Madrid donnerait le trophée à Khvicha Kvaratskhelia. Sur Instagram ce jeudi, l’Allemand a reconnu qu’il ne s’agissait « probablement pas du choix le plus évident », mais place malgré tout l’attaquant du PSG devant tous ses concurrents. « C’est le numéro 1 pour moi », a-t-il affirmé, estimant que les principaux joueurs ayant brillé lors de la Coupe du monde, comme Rodri, Lionel Messi, Jude Bellingham ou Kylian Mbappé, n’avaient pas réalisé une saison en club suffisamment marquante à ses yeux.

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Kroos considère Kvaratskhelia comme le « meilleur joueur de la saison dernière » et « actuellement le meilleur joueur de la meilleure équipe de club au monde ». Le Géorgien a terminé l’exercice avec 19 buts et 11 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG, avec notamment 10 buts et 7 passes décisives en 16 rencontres de Ligue des champions. Décisif lors de la phase à élimination directe face à Monaco, Chelsea, Liverpool et au Bayern Munich, Kvaratskhelia dispose donc d’un soutien de poids dans la course au Ballon d’Or, dont le lauréat sera dévoilé le 26 octobre à Londres.