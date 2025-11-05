Commission de discipline : Hans Hateboer, Abner Vinicius et Ulisses Garcia connaissent leur sanction
Comme chaque semaine, la commission de discipline de la LFP se réunissait ce mercredi. Parmi les grands thèmes du jour : les sanctions du Lyonnais Abner Vinicius, expulsé pour un tacle par derrière aussi inutile que peu maîtrisé face au Paris FC, de son coéquipier Hans Hateboer, expulsé après sept minutes de jeu contre Brest pour une semelle, mais également celle du Marseillais Ulisses Garcia, plus litigieuse face à Auxerre dimanche (0-1).
Les sanctions sont les suivantes : deux matchs fermes et un avec sursis pour Hateboer, deux matchs fermes pour Abner, et un match ferme pour le Suisse Ulisses Garcia. L’Auxerrois Sinaly Diomandé écope lui aussi d’une sanction d’un match ferme. Jonathan Gradit (Lens) et Otávio Ataide (Paris FC) manqueront également une rencontre après avoir cumulé cinq avertissements.
Le communiqué complet
EXCLUSIONS
LIGUE 1 MCDONALD’S
Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis
Hans HATEBOER (Olympique Lyonnais)
Deux matchs de suspension ferme
Abner VINICIUS (Olympique Lyonnais)
Un match de suspension ferme
Sinaly DIOMANDE (AJ Auxerre)
Ulisses GARCIA (Olympique de Marseille)
Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 11 novembre 2025 à 00h00.
Jonathan GRADIT (RC Lens)
Otávio ATAIDE (Paris FC)
LIGUE 2 BKT
Deux matchs de suspension ferme
Tawfik BENTAYEB (ESTAC Troyes)
Un match de suspension ferme et un match avec sursis
Sonny DUFLOS (US Boulogne CO)
Jordan MENDES CORREIA (Rodez Aveyron Football)
Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 11 novembre 2025 à 00h00.
Nicolas SAINT RUF (AS Nancy-Lorraine)
Alexandre LAURAY (Le Mans FC)
Sergio AKIEME (Stade de Reims)
INCIDENT
11e journée de Ligue 1 McDonald’s : Toulouse FC – Havre AC du dimanche 2 novembre 2025
Comportement de M. Aron DÖNNUM, joueur professionnel du Toulouse FC
La Commission de Discipline de la LFP a décidé de mettre le dossier en instruction.
La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 26 novembre 2025.
POLICE DES TERRAINS
10e journée de Ligue 2 BKT : AS Saint-Étienne – Le Mans FC du samedi 18 octobre 2025
Comportement des supporters de l’AS Saint- Étienne : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales
Fermeture partielle pour deux matchs fermes dont un match ferme par révocation du sursis de la tribune Snella du stade Geoffroy-Guichard
La sanction prend immédiatement.
La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu mercredi 12 novembre 2025 à 18h00.
