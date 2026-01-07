Premier League : mauvaise opération pour Manchester City, Chelsea perd sous les yeux de Rosenior, Brentford cartonne

Deuxième du classement de Premier League, à six points du leader, Manchester City était dans l’obligation de l’emporter à domicile face à Brighton pour espérer revenir à trois longueurs d’Arsenal, qui reçoit Liverpool demain. Pour mettre la pression aux Gunners, Pep Guardiola alignait une équipe sans Rayan Cherki, remplaçant. L’Espagnol a toutefois fait confiance à Max Alleyne, fraîchement rappelé de Watford après les blessures de Josko Gvardiola et Ruben Dias. Les Cityzens ont failli être cueillis à froid si Donnarumma n’avait pas sorti un bel arrêt sur une tête de Gross (2e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Man City 43 21 +26 13 4 4 45 19 11 Brighton 29 21 +3 7 8 6 31 28

La suite de la première période a été nettement moins animée et il a fallu un penalty provoqué par Doku pour voir Haaland délivrer les siens (42e). Un but synonyme de joie pour le Norvégien qui restait sur trois matches de championnat sans trouver la faille. Au retour des vestiaires, Bernardo Silva a raté une énorme balle de break (46e). Le Portugais risque de s’en vouloir puisque Mitoma est venu égaliser un quart d’heure plus tard. À dix minutes du terme, Haaland aurait pu s’offrir un doublé libérateur, mais le Scandinave s’est complètement manqué seul face au portier adverse (80e). Une mauvaise nouvelle pour Guardiola, puisque ce nul laisse City à cinq unités des Gunners qui peuvent donc reléguer les Mancuniens à huit points en cas de victoire demain face aux Reds.

Une excellente soirée pour… Arsenal

De son côté, Chelsea se déplaçait à Craven Cottage pour se mesurer à Fulham pour ce qui sera le dernier match des Blues avant la prise de pouvoir de Liam Rosenior. L’ancien entraîneur de Strasbourg était d’ailleurs dans les tribunes pour observer sa nouvelle équipe être réduite à dix dès la 22e minute suite au carton rouge récolté par Cucurella. L’Espagnol s’est logiquement fait exclure après avoir fait faute sur Wilson qui partait seul au but. Menés au score en début de deuxième période après un but de Jimenez, les Blues n’ont pas été flamboyants, mais ils ont eu le mérite de revenir au score par Delap à la 72e. Mais alors que Chelsea pensait limiter la casse, Wilson a crucifié les partenaires de Cole Palmer à neuf minutes du terme (2-1). Il y avait aussi un match intéressant sur le papier entre Crystal Palace et Aston Villa. Troisièmes du classement, les Villans espéraient enchaîner face à une équipe londonienne à la peine. Les Eagles restaient en effet sur cinq matches sans victoire et 1 point pris sur 15.

Malheureusement pour les amateurs de spectacle, ce fut le seul 0-0 de la soirée. Après Manchester City, c’est un autre poursuivant d’Arsenal qui a fait du surplace. Opposé à la lanterne rouge du championnat, Everton n’a pas réussi à faire mieux que 1-1 contre les Wolves. De son côté, Tottenham, avec ses Français Mathys Tel et Randal Kolo Muani, pensait arracher le point du nul sur la pelouse de Bournemouth pour le dernier match de Semenyo avec les Cherries. Mais l’histoire retiendra que Semenyo a donné la victoire à son équipe en toute fin de match avant de filer à City (3-2). Au final, c’est Brentford qui a réalisé l’un des meilleurs résultats de la soirée. Opposés au Sunderland de Régis Le Bris, les Bees se sont imposés 3-0 grâce notamment au doublé de l’inarrêtable Igor Thiago. Un match qui permet à Brentford de grimper à la cinquième place, mais qui fera parler chez les Black Cats puisque le Français Le Fée a tenté et bien raté une panenka alors que son équipe en perdait que 1-0.

Les résultats des matches de 20h30 :

Bournemouth-Tottenham : 3-2 (Evanilson, Kroupi Jr, Semenyo ; Tel, Palhinha)

Brentford-Sunderland : 3-0 (Thiago x2, Yarmoliuk)

Crystal Palace-Aston Villa : 0-0

Everton-Wolverhampton : 1-1 (Keane ; Mane)

Fulham-Chelsea : 2-1 (Jimenez, Wilson ; Delap)

Manchester City-Brighton : 1-1 (Haaland ; Mitoma)