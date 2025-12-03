Coppa Italia : l’Atalanta domine le Genoa et verra les quarts

L’Atalanta déroule et file en quarts. Au New Balance Arena, les hommes de Raffaele Palladino ont dominé de bout en bout un Genoa trop limité pour espérer rivaliser. Alignée en 3-4-2-1, la Dea a rapidement pris les devants grâce à Berat Djimsiti (19e), qui a profité d’un ballon mal dégagé pour ouvrir le score. Toujours aussi solide dans les transitions, l’Atalanta a ensuite doublé la mise en seconde période par Marten de Roon (54e), avant que Mario Pašalić (82e) et Ahanor (90e+1) ne viennent sceller la qualification en fin de match.

La suite après cette publicité

En face, l’équipe de Daniele De Rossi, également organisée en 3-4-2-1, n’a jamais véritablement trouvé les solutions pour bousculer la défense bergamasque malgré les efforts de Stanciu et Carboni entre les lignes. Sous les yeux de l’arbitre Mario Perri, l’Atalanta confirme sa montée en puissance dans cette Coppa Italia et s’impose (4-0), validant sans trembler son ticket pour les quarts de finale.