Atlético de Madrid : il n'y a que 6 joueurs intransférables

Auréolé de son titre de champion d'Espagne, l'Atlético de Madrid pourrait toutefois vivre un été agité, en raison des difficultés économiques liées à la Covid-19. Diego Simeone, pour se prémunir de tout coup dur, a donc dressé une liste de six joueurs intransférables lors du prochain mercato estival, explique As.

Ainsi, el Cholo a demandé à sa direction de conserver à tout prix six éléments : Koke, Jan Oblak, Stefan Savic, Marcos Llorente, Angel Correa et Luis Suarez. Et pour Yannick Carrasco, Kieran Trippier et Thomas Lemar, le technicien argentin a demandé à ne céder qu'en cas de très grosses propositions.