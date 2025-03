Le rêve fou de Nasser al-Khelaïfi après le PSG

Arrivé en 2011 à la présidence du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est devenu cette semaine le président du club à avoir tenu le plus longtemps en poste. Avec un mandat long de 13 ans et presque 5 mois, le Qatari devance désormais Francis Borelli, président du PSG entre 1978 et 1991. Mais Nasser devrait bien s’arrêter un jour.

À en croire le nouveau Complément d’enquête, intitulé « Pouvoir, Scandale et Gros sous : les hors-jeu du PSG » et diffusé ce jeudi sur France 2 à 23h00, Nasser al-Khelaïfi nourrirait l’ambition de devenir un jour président de la FIFA. Présent dans l’After sur RMC ce mercredi, le réalisateur du documentaire, Fabien Touati, a raconté que plusieurs membres de l’entourage plus ou moins proche de NAK lui avaient confirmé cette lubie. Ces dernières années, Nasser al-Khelaïfi a souvent travaillé en étroite collaboration avec Gianni Infantino, le président de l’instance du football mondial, comme quand les deux hommes avaient réussi à imposer la nouvelle Coupe du monde des clubs qui aura lieu cet été.