PSG, Maroc : la grosse annonce de l’agent d’Achraf Hakimi

Par Hanif Ben Berkane
Achraf Hakimi face à Luis Diaz @Maxppp

C’est probablement le joueur dont tout le monde parle au Maroc actuellement. Touché à la cheville face au Bayern Munich après un gros tacle de Luis Diaz, Achraf Hakimi est sorti sur blessure et en larmes. Forcément, l’inquiétude était grande à quelques semaines de la CAN 2025 au Maroc. Le joueur connaît désormais son verdict : une entorse sévère et une absence estimée entre six et huit semaines.

Si le principal intéressé est sorti du silence ce mercredi, c’est également le cas de son agent, Alejandro Camano, contacté par le média arabe Winwin. Ce dernier a tenu à se montrer rassurant. « Je dis : ne vous inquiétez pas. Dieu l’aime ! Il se rétablira, si Dieu le veut. Nous pensons, grâce à Dieu, que ce n’est pas très grave et qu’il se rétablira rapidement. Nous verrons bien… mais il va franchement bien malgré la gravité de la situation. » Voilà qui devrait rassurer un peu les supporters marocains et le sélectionneur Walid Regragui.

