PSG : Mauricio Pochettino va discuter avec Leonardo pour Moise Kean

D'après Carlo Ancelotti, Everton est prêt à ouvrir des négociations avec le PSG pour un transfert définitif de Moise Kean. L'attaquant italien, qui brille depuis le début de la saison avec ses 11 buts en 18 rencontres toutes compétitions confondues, n'est que prêté sans option d'achat par les Toffees. L'avenir du joueur de 20 ans fait partie de différentes rumeurs concernant le club parisien durant cette période de mercato. Rien de très anormal selon Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur du club.

«Quand vous êtes à Paris, c’est normal toutes ces rumeurs. Par le passé, il y a aussi eu des rumeurs quand j'étais à l’Espanyol ou à Tottenham. Les gens parlent beaucoup. Nous avons une discussion interne avec le club avec Leonardo. Le moment venu, on communiquera s’il y a quelque chose. Pour Moise Kean ? Il y a aura des discussions en interne. C’est privé, ça reste entre nous. Nous discuterons de ce que nous ferons où non. Et on communiquera mais ce sont des choses privées. En ce moment nous sommes focus sur le match de demain et gagner ce Classique.» Il est vrai que ce Trophée des Champions face à l'OM (à suivre en live commenté sur Foot Mercato) est la priorité de l'Argentin.