Le club de Cristiano Ronaldo, fait un geste fort pour la famille de Jesús de Miguel

L’UD Almería a décidé de venir en aide à la famille de Jesús de Miguel, le joueur de Tenerife tragiquement décédé après un choc survenu en plein match face à Andorre. Selon A Bola, le club andalou, dont Cristiano Ronaldo détient 25 % des parts, a annoncé que l’intégralité des recettes de billetterie de sa rencontre à domicile contre Tenerife, comptant pour la 34e journée de deuxième division espagnole, serait reversée aux proches du défunt. Une initiative prise par le président d’Almería, Mohammed Al Khereiji, afin d’apporter un soutien financier à la famille du joueur. Le club a également invité ses proches à assister à cette rencontre, si les circonstances le leur permettent. Un geste de solidarité qui intervient quelques jours après le drame ayant bouleversé le football espagnol.

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Dans son communiqué, Almería a tenu à rappeler que le football devait aussi être un espace d’entraide dans les moments les plus difficiles. « Nous sommes pleinement conscients que rien ne pourra jamais compenser la perte d’un être cher et qu’aucun soutien, qu’il soit financier ou émotionnel, ne peut atténuer la douleur d’une tragédie de cette nature », a expliqué le club, avant d’insister sur l’importance de « la compassion, la solidarité et le soutien mutuel ». Jesús de Miguel avait reçu un violent coup à la poitrine à la suite d’une collision accidentelle avec le gardien Jesús Owono, lors de la rencontre disputée lundi contre Andorre. Après son décès, la police espagnole a ouvert une enquête de routine, une procédure habituelle dans ce type de circonstances. De son côté, Almería espère désormais que cette rencontre face à Tenerife permettra d’apporter un soutien concret à la famille du joueur.