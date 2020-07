Premier League : le projet colossal de Newcastle tombe à l'eau

Il y a encore quelques semaines, la presse anglaise se régalait déjà du futur rachat de Newcastle par un fonds d'investissement saoudien, avec à sa tête le Prince Mohammed ben Salmane. Dans les tabloïds britanniques, on commençait ainsi à voir fleurir des compositions probables des Magpies pour la saison prochaine avec certains joueurs plutôt bien cotés sur le Vieux Continent, à l'image de Philippe Coutinho ou de Nabil Fekir.

Mais ce rachat et le projet colossal qui devait l'accompagner commencent, peu à peu, à prendre du plomb dans l'aile. Plusieurs fois déjà, les médias britanniques ont expliqué que le conflit entre le gouvernement saoudien et beIN Sports, groupe du Qatar, posait problème. Le média accuse son voisin de pirater ses images. Richard Masters, le boss du championnat anglais, avouait il y a peu que cette opération était pour le moins « complexe » : « je ne peux pas faire de commentaires sur le calendrier ou sur les détails de l'offre. Mais dans un monde parfait, les rachats se passeraient proprement, clairement et rapidement. Parfois, ça devient plus compliqué ».

La PL se range du côté de beIN et du Qatar

Et voilà que selon le Mirror, ce rachat pour un peu plus de 330 millions d'euros a clairement peu de chances d'aller au bout. Les décisionnaires du championnat britannique ont ainsi tranché en faveur de beIN (diffuseur du championnat dans de nombreux pays) dans ce conflit, et le projet de reprise est totalement à l'arrêt. Au sein des Magpies, on commence déjà à préparer la saison à venir avec les moyens du bord, sans compter sur d'éventuels fonds saoudiens.

Les autres formations de Premier League ont également fait part de leurs préoccupations dans cette histoire, eux qui sont soucieux de conserver leurs revenus liés aux droits TV à l'international, alors que l'Arabie Saoudite ne leur rapporte rien, le championnat anglais n'y étant pas diffusé. Les supporters du club du nord de l'Angleterre vont donc devoir se faire à l'idée que ce n'est en tout cas pas cet été qu'ils verront des stars débarquer à la pelle à St James' Park.