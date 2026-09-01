Coup de théâtre, Youssouf Fofana ne rejoindra pas l’OL !

A n’en pas douter, il y aura des choses à raconter sur la dernière journée de ce mercato estival côté OL. Le club rhodanien est engagé dans de nombreux dossiers en parallèle, principalement du côté des ventes, avec Malick Fofana, Ainsley Maitland-Niles et Nicolas Tagliafico. Du côté des arrivées, l’OL espérait boucler ce mardi, avant 19h59, les arrivées de Youssouf Fofana, sous la forme d’un prêt, et Keito Nakamura, en transfert.

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Or, comme vous pouvez le suivre depuis tout à l’heure, le dossier Malick Fofana prend des tournures dramatiques, avec un joueur qui hésite et change d’avis entre Sunderland et Crystal Palace. Si le mercato anglais est ouvert jusqu’à 0h, ce qui laisse encore un peu de temps, ce n’est pas le cas du marché français. Puisque le transfert de Malick Fofana n’est pas bouclé, cela a eu un impact sur la fin du mercato lyonnais.

Un Fofana bloque l’autre

Selon Sky Italia, le prêt de Youssouf Fofana est ainsi tombé à l’eau. «Malgré les signatures, Youssouf Fofana ne quittera pas Milan pour Lyon. Le problème réside dans le cas de l’autre Fofana, Malick, qui devait rejoindre Sunderland, mais les négociations ont échoué. Le club français ne dispose pas des fonds nécessaires pour finaliser le transfert. Par conséquent, Besiktas, qui s’était déjà renseigné aujourd’hui, pourrait revenir sur le devant de la scène pour le milieu de terrain : le mercato estival en Turquie n’est pas encore terminé», écrit ainsi le média italien.

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Un terrible coup dur pour l’OL, qui avait précédemment trouvé un accord pour le prêt de Youssouf Fofana, avec une option d’achat. Besiktas s’était également montré très intéressé, avec une belle proposition salariale à l’international français. Et la conséquence regrettable d’un dossier Malick Fofana qui s’éternise.