Liverpool : mauvaise nouvelle pour Alexander Isak avant le Real Madrid

Outre le PSG-Bayern Munich, l’autre choc de cette journée de Ligue des Champions se déroulera à Anfield Road, où les Reds recevront le Real Madrid à l’occasion de la 4e journée, mardi (21 heures). Un choc dans lequel les deux formations vont devoir faire avec des blessures de taille. Notamment pour Liverpool, privé d’Alisson et Frimpong.

Mais ce n’est pas tout, puisque Alexander Isak se dirige encore vers un forfait. Absent depuis trois journées en raison d’une blessure à l’aine, l’attaquant, recruté cet été pour 150 millions d’euros, était encore absent de l’entraînement de Liverpool avant le match contre le Real Madrid, d’après son entraîneur Arne Slot. « Concernant Alex, il faut attendre et voir. Il ne sera certainement pas titulaire dimanche, mais il pourrait peut-être faire partie du groupe. Il ne s’entraîne toujours pas avec l’équipe, nous devons donc attendre et voir », a-t-il assuré. Le Néerlandais récupère tout de même Curtis Jones avec son groupe.