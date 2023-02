Serie A : la Salernitana rebondit avec la manière contre Monza

Petite affiche toute rouge vêtue en Italie entre l’AC Monza et la Salernitana, lors de la 24ème journée de Serie A, au stade Arechi de Salerne. Et c’est une équipe de Monza profondément méconnaissable qui est apparue en Campanie ce dimanche. Alors que les locaux ont récemment changé d’entraîneur, remplaçant Davide Nicola par Paulo Sousa, et alors même que Monza est l’une des équipes en forme d’Italie, ce sont bien les Lombards qui ont chuté violemment conte la Salernitana (3-0). En effet, après un premier acte en manque de réalisme, les joueurs de Salerne ont déroulé en seconde période : Lassana Coulibaly a ouvert le score (52e), rapidement imité par ses coéquipiers Grīgorīs Kastanos (65e) et Antonio Candreva (71e).

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 11 Monza 29 24 8 5 11 28 34 -6 16 Salernitana 24 24 6 6 12 28 44 -16

Au classement, la Salernitana prend de précieux points dans sa mission maintien et conforte sa 16ème place. Monza déçoit et reste à la 11ème position. Le weekend prochain, les Granata de Salerne pourraient enchaîner face à une Sampdoria toujours plus en crise, tandis que les Brianzoli accueilleront Empoli pour une affiche de milieu de tableau en Italie, au cours de la 25ème journée du championnat italien.

