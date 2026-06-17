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Coupe du Monde

CdM 2026, RDC : Wissa est très fier de ce premier but congolais

Par Valentin Feuillette
1 min.
Portugal 1-1 Rép. Dém. Congo
winamax
1 1.28 N 5.75 2 10.0 bonus 100€

Buteur de l’égalisation face au Portugal (1-1), Yoane Wissa a savouré ce précieux point décroché par la RD Congo pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026. L’attaquant congolais a salué l’état d’esprit affiché par les Léopards face à l’un des favoris de la compétition.

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Très heureux après la rencontre, Wissa a insisté sur les efforts collectifs consentis pour résister à la Seleção. « Très fier aujourd’hui. On a travaillé très dur. Cela a été compliqué face à une équipe meilleure que la nôtre. On a été vaillant et résilient. Le premier but est une grosse fierté. C’est à l’image de l’équipe. Le plus important est de continuer », a confié le buteur congolais. Auteur de l’égalisation juste avant la pause (45e+5), l’attaquant a permis aux siens de repartir de Houston avec un point précieux et de nourrir de réels espoirs pour la suite de la compétition.

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