Ligue Europa, Stade Rennais : la frustration de Mahdi Camara

Le Stade Rennais est allé faire match nul (2-2) sur le terrain de la Juventus pour le compte de la 3e journée de la Ligue Europa. Il s’agit là d’un bon résultat contre l’un des sérieux prétendants au titre final, même si Mahdi Camara se dit « un peu frustré ». Il faut dire que Rennes a mené au score pendant plus de 20 minutes.

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« C’est quand même un bon point à prendre ici, réagit le milieu de terrain au micro de Canal+. En première mi-temps, on a montré un bon visage. Ils ont été mieux en seconde période. On est un peu frustrés, mais ça reste un bon point. On peut être fier de nos performances. » Après la performance du soir, Rennes est toujours invaincu sur la scène européenne et occupe la 14e place.